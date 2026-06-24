Dupont, Ntamack... On connait les autres joueurs qui rejoindront le XV de France cet été

Axel Cornic

Normalement, les stars du XV de France ne participent pas aux tournées du mois de juillet, puisque Fabien Galthié préfère les laisser au repos. Mais tout a changé avec le Nations Championship qui va débuter le 4 juillet prochain, avec Antoine Dupont et plusieurs finalistes du Top 14 qui vont rejoindre un groupe déjà bien étoffé.

C’est une véritable révolution. Pour la première fois depuis 2017, Antoine Dupont devrait participer aux matchs du mois de juillet du XV de France. Avec ses blessures, le demi de mêlée n’a pas beaucoup joué cette saison et il aurait demandé à être présent pour le Championnat des Nations, même s’il ne disputera pas le premier match contre la Nouvelle-Zélande, le 4 juillet prochain.

« Nous avons la possibilité de prendre neuf joueurs qui participent à la finale » Il ne sera pas seul, puisqu’ils seront neuf finalistes du Top 14 à rejoindre le XV de France, dès la semaine prochaine. « Après discussion avec les managers et les joueurs, nous avons la possibilité de prendre neuf joueurs qui participent à la finale » a expliqué Fabien Galthié, d’après Rugbyrama. « Beaucoup de joueurs approchent les limites. Certains que nous ne prendrons pas les dépassent largement. D'autres sont juste en dessous mais présentent des signaux de fatigue qui nous empêchent également de les sélectionner. Je ne citerai pas de noms, car cela relève de données confidentielles. Pour d'autres, il y a une volonté très forte de venir jouer un ou deux test-matchs ».