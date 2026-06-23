Antoine Dupont et Romain Ntamack avec le XV de France, la réponse de Fabien Galthié

Axel Cornic

Pour la première fois depuis 2020 et la prise de pouvoir de Fabien Galthié, on aura droit à la très grosse équipe cet été. C’est notamment le cas avec Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack, qui devraient rejoindre le XV de France après la finale du Top 14 de ce samedi 27 juin, qu’ils disputeront avec le Stade Toulousain.

C’est une grande nouvelle. Dans un souci de protéger les joueurs et de leur offrir des plages de repos, Fabien Galthié a toujours refusé de faire appel à ses cadres pour les matchs du mois de juillet. Mais tout a changé avec le lancement du nouveau Championnat des Nations, auquel pourrait bien participer un certain Antoine Dupont.

« J'arrive en première position dans la décision » Et le capitaine ne sera pas seul, puisque plusieurs finalistes du Top 14 comme Romain Ntamack, pourraient le suivre de l’autre côté de la planète. De quoi évidemment ravir le sélectionneur du XV de France. « Nous avons fait une première expérience l'an dernier en prenant cinq finalistes après négociation avec leurs managers et leurs présidents. J'arrivais alors en troisième position dans la décision. Cette année, grâce aux accords supplémentaires que nous avons avec la Ligue, nous sommes toujours dans la discussion avec les managers et les présidents, mais j'arrive en première position dans la décision » a expliqué Fabien Galthié, d’après Rugbyrama.