Le Stade Toulousain se lâche sur Antoine Dupont : «Comme quoi, le Festival de Cannes ne l’a pas trop handicapé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pointé du doigt ces dernières semaines pour ses activités extrasportives, notamment son apparition au Festival de Cannes, Antoine Dupont a fait taire les sceptiques grâce à sa prestation XXL contre le Racing 92 (71-17). De quoi pousser Ugo Mola à ironiser sur le situation.

Cela fait désormais quelques mois qu'Antoine Dupont ne fait plus totalement l'unanimité. De retour d'une longue blessure, le capitaine du XV de France a eu du mal à retrouver son meilleur niveau, mais c'est surtout le fait d'avoir raté plusieurs matches de la fin de la saison régulière du Top14 qui a fat parler. D'autant plus qu'il était dans le même très présent aux côtés de son compagne Iris Mittenaere pour différents évènements tel que le Festival de Cannes, ce qui a largement fait parler.

Ugo Mola ironise pour Antoine Dupont Néanmoins, Antoine Dupont a clairement fait taire les critiques lors de la démonstration du Stade Toulousain contre le Racing 92 en demi-finale du Top14 (71-17). De quoi réjouir Ugo Mola qui monte au créneau pour son capitaine. « On a davantage commenté les deux jours qu’il a passés ici ou là, que le mois et demi qu’il a passé en salle de kiné ainsi que sur le terrain à s’entraîner. Il y a toujours une forme de romance autour de lui. On réexplique, on réécrit, on interprète. Mais il s’est entraîné fort », assure l'entraîneur du Stade Toulousain, rapporté pas le Midi-Olympique, avant de se permettre un brin d'ironie avec une petite pique envers les détracteurs d'Antoine Dupont : « Comme quoi, le Festival de Cannes ne l’a pas trop handicapé. Espérons que ça ne le handicape pas trop lors de la finale. »