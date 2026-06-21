Top 14 - Transfert de Gaël Fickou : Le changement de programme provoqué par Fabien Galthié

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabien Galthié a tranché. Si Damian Penaud ou encore Matthieu Jalibert figurent sur la nouvelle liste des Bleus pour préparer le Championnat des Nations qui débutera cet été dans l’hémisphère Sud, Gaël Fickou fait partie des absents. Le RCT pourra donc compter sur sa recrue dès le début de la préparation estivale.

« Pour cet été, j'ai mes chances ». Récemment interrogé par L’Équipe, Gaël Fickou affichait sa confiance à l’idée de participer au Championnat des nations cet été avant son arrivée au Rugby Club Toulonnais. « Avec le staff des Bleus ? Oui, j'ai échangé deux trois fois. Ils m'ont dit que j'étais toujours dans le coup, qu'il fallait que je performe avec mon club. Fabien (Galthié) prend les meilleurs », confiait le joueur du Racing 92, en passe de retrouver son club formateur.

Fabien Galthié zappe Gaël Fickou Finalement, pas de déplacement dans l’hémisphère Sud pour Gaël Fickou, qui n’a pas été appelé par Fabien Galthié pour les matches contre la Nouvelle-Zélande (le 4 juillet à Christchurch), l'Australie (11 juillet à Brisbane) et le Japon (18 juillet à Tokyo). Un coup dur pour l’international français (98 sélections), qui pourrait devenir le troisième joueur de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 100 sélections sous le maillot bleu.