Top 14 - Transfert de Gaël Fickou : Le changement de programme provoqué par Fabien Galthié

Fabien Galthié a tranché. Si Damian Penaud ou encore Matthieu Jalibert figurent sur la nouvelle liste des Bleus pour préparer le Championnat des Nations qui débutera cet été dans l’hémisphère Sud, Gaël Fickou fait partie des absents. Le RCT pourra donc compter sur sa recrue dès le début de la préparation estivale.
« Pour cet été, j'ai mes chances ». Récemment interrogé par L’Équipe, Gaël Fickou affichait sa confiance à l’idée de participer au Championnat des nations cet été avant son arrivée au Rugby Club Toulonnais. « Avec le staff des Bleus ? Oui, j'ai échangé deux trois fois. Ils m'ont dit que j'étais toujours dans le coup, qu'il fallait que je performe avec mon club. Fabien (Galthié) prend les meilleurs », confiait le joueur du Racing 92, en passe de retrouver son club formateur.
Fabien Galthié zappe Gaël Fickou
Finalement, pas de déplacement dans l’hémisphère Sud pour Gaël Fickou, qui n’a pas été appelé par Fabien Galthié pour les matches contre la Nouvelle-Zélande (le 4 juillet à Christchurch), l'Australie (11 juillet à Brisbane) et le Japon (18 juillet à Tokyo). Un coup dur pour l’international français (98 sélections), qui pourrait devenir le troisième joueur de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 100 sélections sous le maillot bleu.
Fickou va pouvoir faire la préparation
La décision de Fabien Galthié fait en revanche les affaires du RCT, qui pourra compter sur son nouveau joueur dès la reprise pour préparer l’exercice à venir. Sa présence dès la 1ère journée de Top 14 est également envisageable. Dans les colonnes de L’Équipe, Gaël Fickou s’était prononcé sur ce retour à Toulon : « C'était délicat parce que je n'étais pas en fin de contrat. Il me restait une année plus une autre en option. J'ai d'abord eu une discussion avec Patrice (Collazo). Il souhaitait savoir si on activait l'année optionnelle jusqu'en juin 2028. Des deux côtés, on s'est dit qu'il était préférable de ne pas l'activer. Ensuite, quand j'ai évoqué mon avenir avec mes proches et mon agent, plusieurs hypothèses, dont un départ à l'étranger, ont été évoquées. Mais dans mon esprit, le plus important était de réussir une grosse saison l'an prochain pour me donner toutes les chances de participer à la Coupe du monde en Australie. Toulon était intéressé pour ma venue après le Mondial. Et peut-être même avant. J'ai pris le temps de la réflexion. J'avais envie de raviver la flamme. Et l'histoire est encore plus belle car je rentre chez moi, à Toulon (il est né à la Seyne-sur-Mer). Je vais enfin porter le maillot de mon club de coeur, celui où j'ai été formé avant de partir à 17 ans (pour Toulouse). Ça m'a toujours trotté dans la tête, mais l'opportunité ne s'était jamais vraiment présentée. J'en ai rediscuté avec Patrice et il m'a assuré qu'il ne bloquerait pas mon départ, qu'il respecterait ma décision. »