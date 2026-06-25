XV de France - Antoine Dupont : Son retour fuite, ça va agacer Fabien Galthié

Axel Cornic

Pour la première fois depuis 2017, le XV de France devrait pouvoir compter sur Antoine Dupont cet été. Et ce ne sera pas pour la traditionnelle tournée estivale, mais pour la toute nouvelle compétition officielle lancée par World Rugby le Championnat des Nations. Le demi de mêlée de 29 ans devrait rejoindre sa sélection la semaine prochaine, après la finale du Top 14 qu’il disputera avec le Stade Toulousain.

C’est un petit évènement. Absent une bonne partie de la saison à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont est éligible pour le Nations Championship de cet été. Cela faisait neuf ans qu’on ne l’avait plus vu passer le mois de juillet avec le XV de France, mais il devrait vraisemblablement rejoindre le reste du groupe dans quelques jours.

« Intéressez-vous à cette équipe qui part s'il vous plaît » C’est une information qui a été relayée par plusieurs sources ces dernières heures et qui n’a pas manqué de faire parler. Mais surtout, ne posez pas la question au sélectionneur ! « Pouvez-vous nous confirmer qu'Antoine Dupont vous rejoindra la semaine prochaine s'il est opérationnel ? Je vous propose une liste des joueurs qui partent et le capitaine (Max Lucu, à ses côtés) » a répondu en conférence de presse Fabien Galthié, avant d’ajouter visiblement très agacé : « Intéressez-vous à cette équipe qui part s'il vous plaît. Chaque chose a son temps. C'est presque vexant ».