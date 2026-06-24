XV de France - «Il m’a dit qu’il comptait toujours sur moi» : La grande promesse de Fabien Galthié à Gaël Fickou !

Axel Cornic

Une semaine après sa première liste, Fabien Galthié a dévoilé son groupe final pour débuter le Championnat des Nations, avec un premier match programmé le 4 juillet prochain face à la Nouvelle-Zélande. Mais Gaël Fickou n’y figure toujours pas, lui qui avait déjà raté l’intégralité du Tournoi des 6 Nations 2026.

A un an de la Coupe du monde, on commence à voir le visage que pourrait avoir le XV de France. Le sélectionneur Fabien Galthié a fait des choix forts dès le dernier 6 Nations, avec plusieurs stars écartées. Et ça s’est confirmé pour le Nations Championship de cet été, la toute nouvelle compétition lancée par World Rugby.

« J’ai eu Fabien hier en fin de matinée » Ainsi, on n’a plus vu Gaël Fickou avec le XV de France depuis le 11 novembre 2025 et une victoire sur l’Australie (48-33). Assez surprenant, quand on sait que le trois-quart centre a été l’un des plus fidèles soldats de Galthié depuis sa prise de fonction en 2020. Mais la porte ne semble pas être totalement fermée, comme l’a révélé le principal intéressé dans le podcast Rugby Confidential. « J’ai eu Fabien hier en fin de matinée. On a discuté un long moment et on a parlé de nombreuses choses. Pas forcément de la non-sélection » a expliqué l’international aux 98 sélections, qui va quitter le Racing 92 cet été pour rejoindre le RCT.