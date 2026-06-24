Top 14 - Gaël Fickou avait «toujours dit non» : Voilà pourquoi il a finalement accepté son transfert à Toulon  

Formé à Toulon, Gaël Fickou n’y a toutefois jamais joué en pro. Mais voilà que ça sera bientôt le cas. En effet, la saison prochaine, l’international français portera le maillot du RCT. Natif de La Seyne-sur-Mer, il fait ainsi son grand retour là où tout a commencé pour lui après avoir refusé à plusieurs reprises. Mais pourquoi accepter cette fois de quitter le Racing 92 pour venir à Toulon ? Fickou en a dit plus sur sa décision.
Finaliste du Top 14, le Stade Toulousain a humilié le Racing 92 pour valider son ticket pour ce grand rendez-vous. Vendredi dernier, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont fait qu’une bouchée du club parisien (71-17). Une rencontre qui était par ailleurs la dernière de Gaël Fickou avec le Racing 92. En effet, la saison prochaine, le joueur du XV de France évoluera avec Toulon, le club où il a été formé mais où il n’a jamais joué en pro étant parti en 2012 pour rejoindre le Stade Français. En 2026, la boucle va donc pouvoir se boucler.
« Je me suis demandé si j’avais envie de revenir chez moi, je n’étais pas sûr de ça »
Ayant eu la possibilité de signer à Toulon à plusieurs reprises, Gaël Fickou avait jusqu’à présent toujours dit. Alors pourquoi a-t-il dit oui cette fois ? A l’occasion du podcast Rugby Confidential, le futur joueur du RCT s’est confié sur son cheminement, expliquant alors : « Je crois beaucoup au destin. Ce n’est pas prévu. Les choses ont fait que j’avais besoin de nouveauté, de me rechallenger, de reporter ce maillot qui est important pour moi. Je me suis demandé si j’avais envie de revenir chez moi, je n’étais pas sûr de ça. Je suis très bien à Paris, très heureux, c’est une ville qui me convient. Et je pense que de prendre un pari sur un ou deux ans, de raviver la flamme, d’avoir ce public qui te pousse et très exigeant aussi, ça peut me plaire ».
« La boucle sera bouclée de la meilleure des manières »
« Aussi, j’ai une excellente relation avec Pierre (Mignoni). Quand il me contacte, ce n’est pas la première fois. J’avais toujours dit non. Et là, j’ai senti que ça pouvait apporter un réel plus. Je pense que le pari peut me plaire et me plait déjà. Il peut me donner ce nouvel air. Quand je joue contre Toulon, c’est toujours un match particulier, c’est un club que j’admire, auquel je suis attaché. Je pense que la boucle sera bouclée de la meilleure des manières. De me dire de ne pas avoir joué en pro là-bas, ça aurait pu être décevant, j’aurais pu avoir des regrets. Là, je me dis que j’ai une opportunité de fou », a également pu dire Gaël Fickou.