Top 14 - Gaël Fickou avait «toujours dit non» : Voilà pourquoi il a finalement accepté son transfert à Toulon  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à Toulon, Gaël Fickou n’y a toutefois jamais joué en pro. Mais voilà que ça sera bientôt le cas. En effet, la saison prochaine, l’international français portera le maillot du RCT. Natif de La Seyne-sur-Mer, il fait ainsi son grand retour là où tout a commencé pour lui après avoir refusé à plusieurs reprises. Mais pourquoi accepter cette fois de quitter le Racing 92 pour venir à Toulon ? Fickou en a dit plus sur sa décision.

Finaliste du Top 14, le Stade Toulousain a humilié le Racing 92 pour valider son ticket pour ce grand rendez-vous. Vendredi dernier, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont fait qu’une bouchée du club parisien (71-17). Une rencontre qui était par ailleurs la dernière de Gaël Fickou avec le Racing 92. En effet, la saison prochaine, le joueur du XV de France évoluera avec Toulon, le club où il a été formé mais où il n’a jamais joué en pro étant parti en 2012 pour rejoindre le Stade Français. En 2026, la boucle va donc pouvoir se boucler.

« Je me suis demandé si j’avais envie de revenir chez moi, je n’étais pas sûr de ça » Ayant eu la possibilité de signer à Toulon à plusieurs reprises, Gaël Fickou avait jusqu’à présent toujours dit. Alors pourquoi a-t-il dit oui cette fois ? A l’occasion du podcast Rugby Confidential, le futur joueur du RCT s’est confié sur son cheminement, expliquant alors : « Je crois beaucoup au destin. Ce n’est pas prévu. Les choses ont fait que j’avais besoin de nouveauté, de me rechallenger, de reporter ce maillot qui est important pour moi. Je me suis demandé si j’avais envie de revenir chez moi, je n’étais pas sûr de ça. Je suis très bien à Paris, très heureux, c’est une ville qui me convient. Et je pense que de prendre un pari sur un ou deux ans, de raviver la flamme, d’avoir ce public qui te pousse et très exigeant aussi, ça peut me plaire ».