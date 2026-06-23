«C’est un martien» : Antoine Dupont arrive encore à choquer le Stade Toulousain !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué ces dernières semaines, Antoine Dupont a rappelé le joueur qu'il était à l'occasion de la démonstration du Stade Toulousain contre le Racing 92 en demi-finale du Top 14 (71-17). Et le capitaine des Bleus continue même d'impressionner ses coéquipiers à l'image de François Cros.

Cela faisait plusieurs semaines qu'Antoine Dupont était vivement critiqué, pour ses performances, mais également pour son comportement en dehors du terrain. Certains supporters du Stade Toulousain lui reprochaient d'être un peu trop distrait par son nouveau statut de star. Mais très clairement, la capitaine du XV de France a fait taire les sceptiques lors de la démonstration des Rouge-et-Noir en demi-finale du Top 14 contre le Racing 92 (71-17). Auteur d'une prestation XXL ponctuée d'un essai fabuleux à la 36e minute, Antoine Dupont a largement contribué à la nouvelle qualifications des Toulousains pour la finale du Top 14.

« Ça m’arrive de l’appeler E.T.» Et il continue notamment à impressionner ses coéquipiers. « Ça m’arrive de l’appeler E.T., effectivement. C’est un martien, ce surnom lui va plutôt bien », confie ainsi François Cros, rapporté par le Midi-Olympique, avant d'ajouter qu'Antoine Dupont « n’avait pas envie de faire taire les critiques mais il voulait simplement montrer qu’il est présent quand les matchs comptent. Son niveau est celui que l’on connaît. C’est un joueur important de notre effectif alors ça fait plaisir de le voir comme ça dans ce genre de rencontres. »