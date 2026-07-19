Mercato : Les proches d'un attaquant du PSG vont provoquer son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'avenir d'Ibrahim Mbaye ne cesse d'être commenté. Il faut dire que l'international sénégalais souhaiterait partir et ne manquerait pas de prétendants, notamment en Premier League. Mais visiblement, le joueur formé au PSG aurait été clairement influencé par son entourage.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se concentre essentiellement sur les ventes. Dans cette optique, Gonçalo Ramos a déjà quitté le club pour s'engager avec l'AC Milan tandis que Lee Kang-In devrait suivre en rejoignant l'Atlético de Madrid. Mais c'est loin d'être terminé puisque Randal Kolo Muani est également annoncé sur le départ. Le jeune Ibrahim Mbaye pourrait aussi partir et suscite l'intérêt de nombreux clubs, mais selon le journaliste Romain Beddouk, l'entourage de l'international sénégalais influence clairement son avenir.

Mbaye sur le départ ? « J’ai un peu peur de la manière dont sont prises les décisions autour d'Ibrahim Mbaye. J'ai pas l'impression que le bien-être et le développement de ce gamin de 18 ans soient les motifs principaux des décisions qui sont prises pour lui. Ses parents sont très très très très regardants sur les montants autour de leur fils et donnent l'impression de privilégier des montants supérieurs sur le court terme plutôt qu'une décision sportive, peut-être un peu plus cohérente, et qui amènerait à de plus gros montants, mais seulement potentiels, à long terme », estime-t-il au micro d'ICI Paris avant de poursuivre.