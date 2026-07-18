PSG - «C'est lui qui m'a recruté» : Luis Enrique a bouclé un transfert au Brésil !

Alexis Brunet

En 2024, le PSG était allé piocher du côté du Brésil avec les recrutements de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Si le premier a eu sa chance avec le club de la capitale, ce n’est pas le cas du second, qui vient d’être prêté une troisième fois de suite. Luis Enrique semble pourtant croire en lui, car c’est l’entraîneur espagnol qui l’a recruté.

Comme chaque année, le PSG va prêter certains joueurs cet été et cela a déjà commencé. Pour la troisième fois de suite, le club de la capitale a cédé temporairement Gabriel Moscardo, qui a rejoint l’Espanyol Barcelone, sans option d’achat. Auparavant, le milieu de terrain était également passé par le Stade de Reims ou bien Braga la saison dernière.

Luis Enrique a directement recruté Moscardo Dans le cadre de son arrivée à l’Espanyol Barcelone, Gabriel Moscardo a accordé un entretien à Mundo Deportivo. Le milieu de terrain a notamment révélé quelques indiscrétions sur son arrivée au PSG et notamment le rôle tenu par Luis Enrique dans son transfert. « Il (Luis Enrique) fait des choses que les autres ne voient pas, il sort des sentiers battus et tient à entretenir de bonnes relations avec tous les joueurs, même en dehors du terrain. Il m’a toujours donné beaucoup de confiance, c’est lui qui m’a recruté quand j’étais au Brésil. Son staff aussi, quand ils voyaient que j’avais besoin d’aide. »