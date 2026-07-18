Offre refusée : Le PSG connaît le prix à payer pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG a fait du recrutement de Maghnes Akliouche une priorité. L’international français est vu comme le parfait remplaçant de Kang-in Lee, mais pour le moment il n’y a toujours pas d’accord avec l’AS Monaco. Les Monégasques ont refusé une troisième offre parisienne et ils attendent 50M€ pour valider l’opération.

Le mercato du PSG n’est pas encore complètement lancé. Le club de la capitale a des pistes, mais pour le moment seul le jeune Alessandro Longoni est arrivé libre de l’AC Milan pour devenir le troisième gardien parisien. Le double champion d’Europe aurait également bouclé la venue de Lucas Digne, qui va s’engager avec l’équipe de Luis Enrique contre un chèque de 10M€ et il signera un contrat de trois ans.

Monaco demande 50M€ pour Akliouche Après Chevalier, Dembélé, Doué, Zaïre-Emery et Barcola, le PSG va donc compter prochainement un nouvel international français dans ses rangs en la personne de Lucas Digne, mais ce n’est pas terminé. Le club de la capitale piste un autre joueur de Didier Deschamps en la personne de Maghnes Akliouche. Selon les informations d'Onze Mondial, Luis Campos a d’ailleurs envoyé une troisième offre à l’AS Monaco qui l’a refusée. Les Monégasques attendent 50M€ pour laisser partir leur milieu offensif, mais les négociations vont dans le bon sens et un accord devrait normalement être trouvé prochainement.