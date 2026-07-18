Mercato : La presse étrangère confirme un joli coup tenté par l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM va démarrer un nouveau projet cette saison. Le club phocéen - qui s’est séparé de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye - souhaite se reconstruire avec Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Les dirigeants olympiens tenteraient d’ailleurs un joli coup avec Mauro Furtado (17 ans, Benfica) sur le mercato, et la presse étrangère est en mesure de confirmer la chose.

La saison passée a été des plus mouvementées à l’OM. Le club phocéen a été miné par les crises, les polémiques et les mauvais résultats. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye ont d’ailleurs quitté la formation olympienne pour laisser leur place à Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Seulement, de sérieux problèmes financiers compliquent les choses sur le mercato. Les pensionnaires de la Ligue 1 sont donc contraints d’activer des pistes intéressantes et peu onéreuses. C’est dans cette optique que l’OM se serait tourné vers Mauro Furtado. Et la tendance semble se confirmer pour le défenseur central de 17 ans de Benfica.

L'OM tente bien le coup Mauro Furtado D’après les informations de Record, Mauro Furtado figurerait bien sur la liste de l’OM cet été. Mais le crack portugais serait aussi convoité par Sassuolo en Serie A. Benfica, de son côté, ne serait pas vraiment disposé à prolonger le contrat de son joueur de bientôt 18 ans (le 30 juillet), qui expire pourtant en juin 2027. Il serait également possible que Mauro Furtado refuse d’étendre son engagement, ce qui rendrait son départ dès cet été possible.