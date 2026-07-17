Mercato - PSG : La question d’argent qui rend possible le transfert de Ferran Torres ?

Pierrick Levallet

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif cet été, le PSG a activé quelques pistes sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Ferran Torres, qui va disputer la finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche. Une question d’argent pourrait d’ailleurs rendre le transfert de l’attaquant du FC Barcelone possible !

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG s’est penché sur son recrutement estival. Le club de la capitale s’est mis en quête de renforts dans le secteur offensif, surtout après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les dirigeants parisiens ont donc activé quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Ferran Torres. Le joueur de 26 ans va disputer la finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne ce dimanche, et son profil plairait à Luis Enrique. Une question d’argent rendrait d’ailleurs son transfert tout-à-fait possible.

Le FC Barcelone ennuyé par le fair-play financier pour Ferran Torres ? D’après les informations d’AS, le FC Barcelone aurait décidé de ne se pencher sur la prolongation de Ferran Torres qu’en septembre prochain. Entre la clause de 7M€ à verser à Manchester City si l’international espagnol signe un nouveau contrat et certains soucis financiers liés au fair-play financier, le club culé voudrait choisir le moment opportun. Pour le moment, la priorité du Barça serait de recruter un nouvel attaquant, boucler les opérations laissées en suspens, et de pouvoir inscrire les recrues dans l’effectif de la saison prochaine. Les Blaugrana ne s’occuperont du cas Ferran Torres qu’après.