Transfert de Ferran Torres : Le PSG lui a fait une première annonce importante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le nom de Ferran Torres circule du côté du PSG. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano qui révèle même que le club de la capitale a prévenu le joueur du FC Barcelone qu'il venait pour remplacer Gonçalo Ramos et donc assurer le rôle de doublure d'Ousmane Dembélé.

Bien décidé à renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif, le PSG multiplie les pistes. Ainsi, alors que Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig) semblent être les deux pistes les plus chaudes pour le moment, ces dernières heures, la piste menant à Ferran Torres a pris de l'ampleur. Il faut dire que Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du joueur du FC Barcelone qu'il a eu sous ses ordres avec la sélection espagnole, et qui présente l'avantage de voir son contrat s'achever en 2027. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a d'ailleurs prévenu Ferran Torres qu'il était pisté pour remplacer Gonçalo Ramos.

Le PSG a prévenu Ferran Torres « Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l'AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C'était l'arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d'un match. Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations », révèle le journaliste italien dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.