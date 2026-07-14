Le PSG débarque avec «une offre importante» pour boucler un transfert : «Ce fut un choc»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, le PSG s'est montré discret, se contentant de recruter Dro Fernandez, grand espoir du FC Barcelone. Un très joli coup qui a laissé le club blaugrana sous le choc. Et en Espagne, on peine à digérer ce départ.

Lancé dans son nouveau projet qui consiste à miser sur de jeunes talents, le PSG a décidé de ne pas laissé passer l'opportunité qui s'est présentée avec Dro Fernandez. Grand espoir du FC Barcelone, le milieu de terrain disposait d'une clause libératoire estimée à 8M€ et a accepté de rejoindre le PSG. Un transfert que le Barça n'avait pas vu venir, et le journaliste espagnol Sergi Capdevila rappelle que ce fut un choc pour les Catalans.

Le Barça n'a toujours pas digéré le transfert de Dro Fernandez « La "fuite" de Pedro Fernández Dro" lors du dernier mercato d'hiver résonne encore dans les murs de La Masia. Ce fut un choc, quelque chose de totalement inattendu. Un coup dur, en particulier pour Hansi Flick qui l'avait pris sous son aile et accompagné pendant plusieurs mois. Hansi lui avait donné l’opportunité de passer directement de l’équipe junior B à l’équipe première, après un passage assez bref dans l’équipe A entraînée par Juliano Belletti. Il a fait ses débuts sous la houlette de l’entraîneur allemand, mais a décidé de ne pas accepter l’offre de prolongation et de faire valoir sa clause de départ pour rejoindre le PSG, qui a fini par débourser environ 8M€ », écrit-il dans sa chronique pour SPORT avant de poursuivre.