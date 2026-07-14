OM : Mason Greenwood a fait capoter son transfert à la dernière minute !

Amadou Diawara

Alors que l'OM doit rééquilibrer ses comptes, Mason Greenwood devrait faire ses valises cet été. Alerté par la situation du numéro 10 marseillais, l'Atlético de Madrid s'est positionné pour boucler son transfert. Face à l'attitude nonchalante et indolente de Mason Greenwood, les Colchoneros ont finalement décidé de faire une croix sur lui.

Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a dû se trouver un nouveau club lors de l'été 2024. Alertée par la situation de l'ailier droit anglais, la direction de l'OM a sauté sur l'occasion. En effet, le club marseillais a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood.

Greenwood a mis deux jours à répondre à Simeone ? Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood s'était enflammé pour son transfert à l'OM. « Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », avait déclaré l'attaquant de 24 ans.