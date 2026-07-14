Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Le verdict vient de tomber pour le PSG ?

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Maroc et du LOSC ces derniers mois, Ayyoub Bouaddi a été lié avec insistance au PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, à en croire la presse britannique, le club de la capitale n'aurait pas l'intention de recruter le milieu de terrain de 18 ans lors de ce mercato estival.

Formé au LOSC, Ayyoub Bouaddi évolue dans la cour des grands depuis presque trois ans. En effet, le crack de 18 ans a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Alors qu'il gravit les échelons à une vitesse fulgurante, Ayyoub Bouaddi affolerait le mercato cet été.

Le PSG ne s'intéresse pas à Ayyoub Bouaddi Très performant sous le couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi a choisi de représenter le Maroc. Pourtant, le milieu de terrain avait fait toutes ses classes avec l'équipe de France. Convoqué par Mohamed Ouahbi pour disputer la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, Ayyoub Bouaddi a enchainé les performances XXL. Ce qui n'aurait pas manqué d'alerté plusieurs écuries européennes. En effet, le nom du Lillois a été annoncé au PSG et dans d'autres grands clubs du continent. Mais finalement, le club de la capitale n'envisagerait pas de recruter Ayyoub Bouaddi lors de cette fenêtre de transferts.