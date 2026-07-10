«Il n’y a aucun regret», Ayyoub Bouaddi revient sur son choix d’avoir snobé l’équipe de France 

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France affrontait le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Un match important pour Ayyoub Bouaddi qui a fait le choix de représenter les Lions de l’Atlas chez les professionnels alors qu’il avait fait ses classes avec les équipes de jeunes de la France. Après la rencontre, le milieu de terrain du LOSC est revenu sur cette grande décision.

L’équipe de France n’est plus qu’à une victoire d’une nouvelle finale de Coupe du monde. Jeudi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont défaits du Maroc en quart de finale grâce à une réalisation de leur capitaine ainsi qu'à un but d’Ousmane Dembélé. Les Bleus affronteront en demi-finale soit l’Espagne, soit la Belgique qui vont croiser le fer ce vendredi soir à 21H.

Ayyoub Bouaddi revient sur son choix de nationalité sportive Face à l’équipe de France, Ayyoub Bouaddi a été titularisé au milieu de terrain. Un match symbolique pour le joueur de Lille, car il avait représenté la France dans les équipes de jeunes, mais il avait fait le choix dernièrement d’opter pour le Maroc chez les professionnels. Une bonne décision pour le jeune homme de 18 ans, qui n’a aucun regret malgré la défaite. « Il n'y a aucun regret d'avoir choisi le Maroc. Je suis très fier d'avoir choisi le Maroc. J’ai toujours dit que c'est un choix de cœur et que je suis très fier de représenter le Maroc. Peu importe ce qui va se passer », a déclaré Bouaddi d’après des propos rapportés par RMC Sport.