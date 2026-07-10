Ousmane Dembélé : Cette incroyable anecdote sur un transfert de la star du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a porté quatre maillots différents depuis le début de sa carrière professionnelle. Du Stade Rennais au PSG en passant par le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Le Ballon d'or de 29 ans aurait pu quitter son club formateur il y a 10 ans pour Liverpool. Ce fut le souhait de Jürgen Klopp tombé à l'eau à cause d'une mauvaise entrevue à Paris.

Depuis l'été 2023 et son transfert du FC Barcelone vers le PSG pour 50M€, Ousmane Dembélé brille dans la ville lumière. A Paris, sous les ordres de Luis Enrique, le champion du monde a changé de poste et de dimension. Repositionné à la pointe de l'attaque des Rouge et Bleu, Dembélé s'est mué en buteur et a pleinement participé aux deux uniques sacres de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette saison et l'année dernière.

«On s’est vus à Paris» Grâce à ses performances à Paris, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet. Une consécration pour un jeune talent du football français qui semblait s'être perdu pendant des années au FC Barcelone avec des blessures à répétition. Avant cela, Jürgen Klopp, dès son éclosion au Stade Rennais, a tenté de faire de lui un joueur de Liverpool. « On s’est vus à Paris. J’avais déjà ce sentiment à l’époque, je ne sais pas aujourd’hui s’il savait seulement qui nous étions », a raconté l'actuel directeur du football mondial de Red Bull à Magenta.