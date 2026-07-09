Après sa retraite avec le Brésil, Neymar va lâcher une bombe sur son avenir ?

Alors que le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2026, Neymar a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Sous contrat jusqu'au 31 décembre avec Santos, la star de 34 ans songerait à raccrocher les crampons dès maintenant. D'après la presse brésilienne, Neymar en aurait ras-le-bol de sa situation actuelle.
Depuis son séjour au PSG, Neymar enchaine les blessures. Epargné pendant quelques semaines, l'international brésilien a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026. Ayant rechuté, Neymar a manqué les deux premiers matchs du Brésil en Amérique du Nord. Utilisée à partir de la troisième journée de la phase de groupes, la vedette de 34 ans est entrée en jeu contre le Japon, puis en huitième de finale face à la Norvège. Toutefois, Neymar n'a pas pu empêcher la défaite de la Seleção, et ce, malgré son penalty inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.
Neymar pense à prendre sa retraite sportive immédiatement
Peu après l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde 2026, Neymar a pris sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici », a déclaré le numéro 10 de la Seleção lors d'un entretien accordé à TV Globo.
Neymar pourrait aller au bout de son contrat avec Santos
D'après les indiscrétions d'UOL, Brésil-Norvège pourrait même être le tout dernier match de la carrière de Neymar. A en croire ses proches, le numéro 10 et capitaine de Santos se poserait des questions sur son avenir. Et il songerait à raccrocher les crampons dès maintenant, ou à la fin de son contrat le 31 décembre. A en croire le média brésilien, Neymar « se sent fatigué, irrité par la presse et son manque de reconnaissance après avoir porté la Canarinha ces 15 dernières années ». Après réflexion, il devrait prendre sa décision dans les prochains jours, sachant qu'aucune date n'a été fixée pour son retour à l'entrainement avec Santos. Autre possibilité moins crédible, Neymar pourrait rejoindre un club où il y a moins de pression. Affaire à suivre...