Après sa retraite avec le Brésil, Neymar va lâcher une bombe sur son avenir ?

Amadou Diawara

Alors que le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2026, Neymar a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Sous contrat jusqu'au 31 décembre avec Santos, la star de 34 ans songerait à raccrocher les crampons dès maintenant. D'après la presse brésilienne, Neymar en aurait ras-le-bol de sa situation actuelle.

Depuis son séjour au PSG, Neymar enchaine les blessures. Epargné pendant quelques semaines, l'international brésilien a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026. Ayant rechuté, Neymar a manqué les deux premiers matchs du Brésil en Amérique du Nord. Utilisée à partir de la troisième journée de la phase de groupes, la vedette de 34 ans est entrée en jeu contre le Japon, puis en huitième de finale face à la Norvège. Toutefois, Neymar n'a pas pu empêcher la défaite de la Seleção, et ce, malgré son penalty inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

Neymar pense à prendre sa retraite sportive immédiatement Peu après l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde 2026, Neymar a pris sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici », a déclaré le numéro 10 de la Seleção lors d'un entretien accordé à TV Globo.