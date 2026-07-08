Le Brésil éliminé de la Coupe du monde : Le père de Neymar lâche un message bouleversant pour son fils

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un message publié sur le réseau social Instagram, Neymar Sr a envoyé un message poignant à son fils après l’élimination du Brésil à la Coupe du monde contre la Norvège (1-2). Alors que l’ancien attaquant du PSG a annoncé sa retraite internationale, son père espère le voir poursuivre sa carrière.

En larmes après l’élimination du Brésil contre la Norvège (1-2), Neymar a disputé son dernier match sous le maillot de la Seleçao à l’occasion de ce huitième de finale. De quoi sera fait désormais l’avenir de la star de 34 ans, en proie à de nombreuses blessures ces dernières années ? Sur Instagram, son père lui a demandé de poursuivre sa carrière dans un message émouvant.

« Continue à jouer au football » « Mon fils, continue à jouer au football. Redécouvre la joie de jouer avec le ballon à tes pieds. Redécouvre le sourire sur le terrain. Aujourd’hui, tu es en bonne santé. Dieu t’a donné une nouvelle chance de faire ce qui t’a toujours passionné. Profite du jeu, confie Neymar Sr sur Instagram. Ne te laisse pas accabler par le poids des décisions, des critiques, des attentes ou des aléas de la vie. Certaines choses relèvent des hommes, mais certaines décisions n’appartiennent qu’à Dieu. Ne crains pas demain. Vis le présent. Entraîne-toi. Souris. Joue au football. Serre tes enfants dans tes bras. Aime ta famille. Continue d’être l’homme que Dieu t’a appelé à être. Pour le reste… laisse-le entre les mains du Seigneur. »