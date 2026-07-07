Coupe du Monde 2026 - Brésil : Zlatan Ibrahimvovic réagit à la retraite internationale de Neymar, «il aurait pu faire plus»

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Brésil a été battu par la Norvège en huitième de finale de la Coupe du Monde. Après l'élimination de sa sélection, Neymar a annoncé sa retraite internationale. Interrogé sur le sujet, Zlatan Ibrahimovic n'a pas tari d'éloges à l'égard de Neymar.

Tombeur du Japon en 16ème de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil a affronté la Norvège au tour suivant, et ce, ce dimanche soir. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés au MetLife Stadium de New York (2-1). A la suite d'un doublé d'Erling Haaland, Neymar a réduit la marque dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps ; mais il était trop tard pour espérer une égalisation de la Seleção.

«C'était un talent extraordinaire, un joueur incroyable» Après le coup de sifflet de la rencontre, qui a scellé l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde 2026, Neymar a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici », a confié la star de 34 ans au micro de TV Globo.