Coupe du Monde 2026 - Carton rouge annulé : La réaction de Rudi Garcia au scandale Balogun aux USA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de lundi à mardi, la Belgique affronte les Etats-Unis pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Et voilà que Folarin Balogun pourra bien disputer cette rencontre. En effet, l'attaquant américain a vu son carton rouge être suspendu par la FIFA. Une décision qui n'a pas manqué de déclencher une vive polémique. Et Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, a pris la parole sur ce sujet.

Exclu lors du dernier match des Etats-Unis face à la Bosnie, Folarin Balogun sera bel et bien là pour le huitième de finale face à la Belgique. En effet, la FIFA a décidé de suspendre la sanction de l'attaquant de l'AS Monaco, à la suite notamment d'une intervention de Donald Trump qui aurait appelé Gianni Infantino pour faire annuler la suspension de Balogun. Le joueur de Mauricio Pochettino sera donc disponible face aux Diables Rouges et ça fait polémique.

« Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis » La Belgique est elle forcément lésée dans cette situation. Rudi Garcia a d'ailleurs réagi à cette polémique Folarin Balogun. En conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a alors dit : « Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis. La fédé a réagi. Dans l’intérêt du football. Et ça ne change rien dans mon approche du match. Nous ne répondrons plus à d’autres questions sur Balogun. Voyez avec nos dirigeants ».