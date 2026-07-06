Coupe du Monde 2026 - Carton rouge annulé : La réaction de Rudi Garcia au scandale Balogun aux USA !

Dans la nuit de lundi à mardi, la Belgique affronte les Etats-Unis pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Et voilà que Folarin Balogun pourra bien disputer cette rencontre. En effet, l'attaquant américain a vu son carton rouge être suspendu par la FIFA. Une décision qui n'a pas manqué de déclencher une vive polémique. Et Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, a pris la parole sur ce sujet.
Exclu lors du dernier match des Etats-Unis face à la Bosnie, Folarin Balogun sera bel et bien là pour le huitième de finale face à la Belgique. En effet, la FIFA a décidé de suspendre la sanction de l'attaquant de l'AS Monaco, à la suite notamment d'une intervention de Donald Trump qui aurait appelé Gianni Infantino pour faire annuler la suspension de Balogun. Le joueur de Mauricio Pochettino sera donc disponible face aux Diables Rouges et ça fait polémique.
« Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis »
La Belgique est elle forcément lésée dans cette situation. Rudi Garcia a d'ailleurs réagi à cette polémique Folarin Balogun. En conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a alors dit : « Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis. La fédé a réagi. Dans l’intérêt du football. Et ça ne change rien dans mon approche du match. Nous ne répondrons plus à d’autres questions sur Balogun. Voyez avec nos dirigeants ».
« La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA »
Justement, dans son communiqué, la Fédération belge a elle réagi à propos de cette affaire : « La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour jouer dans le match USA-Belgique de lundi. La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. Cette disposition stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire précédemment imposée. Cependant, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents prononcés lors de cette Coupe du monde. [...] Afin de sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde FIFA que lors des éditions futures du tournoi, la RBFA examine toutes les options potentielles ».