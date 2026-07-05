Coupe du monde 2026 : La Belgique crie au scandale après une décision de la FIFA !

Présente en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire obtenue à l'arrachée face au Sénégal, la Belgique a un autre défi de taille qui l'attend : les Etats-Unis. Le pays hôte, qui réalise un très bon début de compétition, pensait partir avec un désavantage pour ce match avec la suspension de Folarin Bolagun. Mais la FIFA a changé la sanction de l'attaquant américain, une faveur que la Belgique ne comprend pas du tout.
Toujours au rendez-vous, les Diables Rouges ont pour ambition de rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde à nouveau. Face aux Etats-Unis, la tâche ne sera pas facile et l'absence de Folarin Balogun aurait pu changer beaucoup de choses. Mais l'attaquant de l'AS Monaco sera de la partie puisque sa suspension a été réduite à un match avec sursis. La Fédération belge s'est exprimée sur la question, alors que la polémique a enflé ces dernières heures en raison du prétendu rôle joué par Donald Trump dans cette décision.
Folarin Balogun disponible face à la Belgique
Avec déjà 3 buts dans cette Coupe du monde, Folarin Bolagun est un élément fort des Etats-Unis et le joueur américain a écopé d'un carton rouge face à la Bosnie qui le prive logiquement du prochain match, celui face à la Belgique prévu mardi à 2h du matin heure française. Finalement, la FIFA est revenue sur cette décision et la commission indépendante a tranché pour du sursis. Il semblerait que la Maison Blanche ait joué un rôle dans cette décision et la réaction de la Fédération belge n'a pas tardé.
La Belgique en colère
Dans un long communiqué officiel, la Fédération ne cache pas son incompréhension face à ce revirement de situation concernant Folarin Balogun. « La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour jouer dans le match USA-Belgique de lundi. La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. Cette disposition stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire précédemment imposée. Cependant, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents prononcés lors de cette Coupe du monde. [...] Afin de sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde FIFA que lors des éditions futures du tournoi, la RBFA examine toutes les options potentielles » peut-on lire.