Coupe du monde 2026 : La Belgique crie au scandale après une décision de la FIFA !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présente en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire obtenue à l'arrachée face au Sénégal, la Belgique a un autre défi de taille qui l'attend : les Etats-Unis. Le pays hôte, qui réalise un très bon début de compétition, pensait partir avec un désavantage pour ce match avec la suspension de Folarin Bolagun. Mais la FIFA a changé la sanction de l'attaquant américain, une faveur que la Belgique ne comprend pas du tout.

Toujours au rendez-vous, les Diables Rouges ont pour ambition de rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde à nouveau. Face aux Etats-Unis, la tâche ne sera pas facile et l'absence de Folarin Balogun aurait pu changer beaucoup de choses. Mais l'attaquant de l'AS Monaco sera de la partie puisque sa suspension a été réduite à un match avec sursis. La Fédération belge s'est exprimée sur la question, alors que la polémique a enflé ces dernières heures en raison du prétendu rôle joué par Donald Trump dans cette décision.

Folarin Balogun disponible face à la Belgique Avec déjà 3 buts dans cette Coupe du monde, Folarin Bolagun est un élément fort des Etats-Unis et le joueur américain a écopé d'un carton rouge face à la Bosnie qui le prive logiquement du prochain match, celui face à la Belgique prévu mardi à 2h du matin heure française. Finalement, la FIFA est revenue sur cette décision et la commission indépendante a tranché pour du sursis. Il semblerait que la Maison Blanche ait joué un rôle dans cette décision et la réaction de la Fédération belge n'a pas tardé.