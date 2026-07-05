Coupe du Monde 2026 : «C’est ma dernière», Cristiano Ronaldo annonce officiellement la fin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo rêve toujours de remporter la Coupe du Monde avec le Portugal. Avant le choc des 8èmes de finale face à l’Espagne ce lundi, le quintuple Ballon d’Or s’est présenté face à la presse et a fait une annonce forte : il s’agit de son dernier mondial avec la sélection portugaise.

Une véritable légende ! A 41 ans, Cristiano Ronaldo, auteur de trois buts sur cette Coupe du Monde 2026, rêve de remporter le mondial avec le Portugal. Le capitaine de la Seleção espère clairement pouvoir porter les siens vers les sommets, et cela passera par une qualification contre l’Espagne championne d’Europe en titre ce lundi soir. Mais quoi qu’il advienne, il s’agira bel et bien de la dernière Coupe du Monde disputée par le quintuple Ballon d’Or, comme ce dernier l’a confirmé devant la presse ce dimanche.

« Si je ne gagne pas, je serai toujours Cristiano » « C’est ma dernière Coupe du Monde ! Je remercie Dieu pour ma vie. Si je gagne, je serai toujours Cristiano. Si je ne gagne pas, je serai toujours Cristiano », a ainsi confié le meilleur buteur de l’histoire du football en conférence de presse. Le capitaine du Portugal n’a pas manqué de critiquer certains journalistes présents sur place, affirmant que ces derniers n’hésitaient pas à se montrer très rude avec lui, et ce depuis le début de sa carrière.