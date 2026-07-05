Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : La FIFA va intervenir pour Michael Olise ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'Equipe de France a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre le Paraguay (1-0). L'arbitrage lors de cette rencontre a été largement critiqué, beaucoup estimant que de nombreuses fautes paraguayennes n'ont pas été sanctionnées. Ce n'est pas le cas des Bleus qui ont reçu trois cartons jaunes, dont Michael Olise. La FIFA pourrait toutefois intervenir.

Après la victoire de l'Equipe de France contre le Paraguay, beaucoup de critiques ont émergé en raison de la qualité de l'arbitrage qui n'était pas au rendez-vous. L'arbitre de la rencontre a en effet laissé passer beaucoup de mauvais gestes de la part de joueurs paraguayens, qui n'ont récolté aucun carton jaune. Du côté des Bleus, Bradley Barcola, Manu Koné et Michael Olise ont été avertis. Pour ce dernier, la FIFA pourrait changer les choses.

Michael Olise sauvé par la FIFA ? L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité à adresser un carton jaune à l'encontre de Michael Olise à la toute fin de la rencontre alors que son geste ne semblait pas mériter une telle sanction. Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, explique que la FFF pourrait demander à la FIFA de revenir sur ce cas. « Trois joueurs français sont sous la menace d'une suspension en demi-finale en cas d'avertissement lors du quart face au Maroc : Barcola, Koné et Olise. Pour ce dernier, il est possible que la FFF demande à la FIFA de reconsidérer son cas, clairement très sévère. Les cartons ont été remis à jour après la phase de poules. Mais un joueur qui écope de deux avertissements entre les 16es et les quarts de finale est suspendu en demie » explique-t-il dans un chat avec les internautes.