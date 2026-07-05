Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : Bradley Barcola n’avait jamais vu ça

Axel Cornic

Les joueurs de l’équipe de France ont vécu une rencontre spéciale lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026, face au Paraguay (1-0). C'est notamment le cas de Bradley Barcola, qui a été surpris par le comportement de certains de ses adversaires et leur approche assez musclée.

Ce n’était pas un grand match de football. Pour contrat une équipe de France ultra-favorite, le Paraguay a utilisé tous les moyens possibles, même les plus limites. Et ça a bien failli déraper à quelques occasions, avec notamment le capitaine Kylian Mbappé qui a été pris pour cible.

« Je n’avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups en traître » De passage en zone mixte après cette rencontre, Bradley Barcola a avoué n’avoir jamais vu une telle rencontre dans sa jeune carrière de footballeur. « Je n’avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups en traître, des poussettes dans le dos… Oui c’était compliqué, mais on a gagné donc on va retenir ça » a expliqué le joueur de l’équipe de France et du PSG, titularisé par Didier Deschamps pour ce huitième de finale de Coupe du monde.