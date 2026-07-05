Du jamais vu depuis 28 ans : La statistique à la Coupe du monde 2026 qui va faire bondir l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Malgré un défi physique très relevé, l’équipe de France s’est imposée face au Paraguay ce samedi et a ainsi décroché son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2026 (0-1). Une statistique en particulier risque toutefois de faire bondir les Bleus de Didier Deschamps, qui ont déploré l’attitude de l’Albirroja sur le terrain.

L’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, mais cela ne s’est pas fait sans difficulté. Le Paraguay a offert un défi physique très relevé aux Bleus de Didier Deschamps ce samedi soir. Les hommes de Gustavo Alfaro n’ont pas hésité à ajouter le vice et les coups à la rencontre pour tenter de faire sortir les internationaux tricolores de leurs gonds. Malgré cela, Kylian Mbappé et les siens se sont imposés face à l’Albirroja (0-1). Une statistique en particulier risque toutefois de surprendre, voire d’agacer, l’équipe de France.

Le Paraguay n'a reçu aucun carton jaune contre l'équipe de France Comme le rapporte Opta, le Paraguay n’a reçu aucun carton jaune dans son match contre l’équipe de France ce samedi soir. Il s’agit d’une première en Coupe du monde pour l’Albirroja depuis 1998 contre le Nigeria. Cela faisait ainsi 28 ans que les Paraguayens n’avaient pas terminé une rencontre d’un Mondial sans recevoir le moindre avertissement. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué contre les Bleus de Didier Deschamps.