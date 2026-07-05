Coupe du monde 2026 - «Vous le faites passer pour un dictateur» : Didier Deschamps balance sur une rumeur qui concerne Kylian Mbappé !

Axel Cornic

L’équipe de France a une nouvelle fois pu compter sur Kylian Mbappé, pour se défaire du piège paraguayen en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 (1-0). L’occasion pour le sélectionneur d’en remettre une couche sur son capitaine, qui a souvent été la cible de critiques et des rumeurs les plus surprenantes.

Les critiques étaient très nombreuses avant la Coupe du monde 2026. Après une deuxième saison blanche au Real Madrid, Kylian Mbappé était pointé du doigt et certains réclamaient même sa mise à l’écart. Mais tout a changé en seulement quelques semaines, puisque l’attaquant a mis tout le monde d’accord avec des prestations impressionnantes.

« Kylian a une image, pour certains, qui n’est pas du tout la réalité » Cela a une nouvelle fois été le cas face au Paraguay. S’il n’a pas marqué de triplé ou de doublé, Mbappé a été l’un des héros de la rencontre avec son penalty gagnant. Mais c’est surtout sa nouvelle façon d’interpréter son rôle de capitaine qui est saluée. Mais ne parlez surtout pas à Didier Deschamps d’un changement. « Non, il n’a pas changé, vous le faites passer pour un dictateur. Je le dis depuis le départ, ce n’est pas pour me contredire. Kylian a une image, pour certains, qui n’est pas du tout la réalité » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France.