Coupe du monde 2026 - Neymar : L'annonce choc d'Ancelotti avant Brésil/Norvège !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le Brésil et la Norvège s’affrontent en 8èmes de finale de la Coupe du Monde (22h). Alors que depuis le début de la compétition, Neymar n’a que très peu joué, Carlo Ancelotti a fait une grande annonce concernant la star de 34 ans, dévoilant un potentiel duo de choc avec une autre vedette de la Seleção : Vinicius Jr.

Entré en jeu face à l’Écosse lors du dernier match de poules, Neymar a ensuite été laissé sur le banc lors du 16ème de finale face au Japon. Rapidement, Carlo Ancelotti justifiait sa décision de laisser sa vedette sur la touche : « On attendait la prolongation. Avant, si on ne pouvait pas égaliser, je voulais le faire entrer, à la 60ème minute, on en avait parlé, mais on avait le contrôle, donc je voulais qu’on continue comme ça », confiait le sélectionneur du Brésil.

« Neymar peut jouer 90 minutes… et il peut jouer avec Vinicius Jr » Alors que le Brésil affronte ce dimanche soir la Norvège en 8ème de finale, Carlo Ancelotti a cette fois-ci annoncé du lourd concernant l’ancienne vedette du PSG et du FC Barcelone. « Neymar peut jouer 90 minutes… et il peut jouer avec Vinicius Jr. Je pense qu’ils joueront ensemble », a ainsi confié l’Italien. De quoi présager une potentielle titularisation pour Neymar ce dimanche soir et donc un possible duo intéressant avec l’ailier du Real Madrid.