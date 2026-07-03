Neymar «n’est pas content» : La révélation de Carlo Ancelotti en pleine Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Convoqué par Carlo Ancelotti afin de disputer la Coupe du Monde 2026, Neymar est pour l’instant cantonné à un rôle de remplaçant. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur italien de la Seleção n’a pas hésité à révéler que la star de 34 ans n’était pas satisfaite de son statut !

Le Brésil réussit son pari pour le moment. Après avoir battu le Japon (2-1) en 16èmes de finale, la Seleção va devoir se frotter à la Norvège en 8èmes ce dimanche (22h). Cependant, le sujet Neymar fait jaser. Blessée en début de compétition, l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone est entrée en jeu lors du dernier match de poules face à l’Écosse, ce qui laissait potentiellement présager une titularisation face au Japon. Mais Carlo Ancelotti en a décidé autrement, et n’a même pas fait jouer Neymar durant cette rencontre.

« Il n'est pas content, mais il se comporte très bien » Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur italien a d’ailleurs révélé que Neymar n’était pas forcément content de son statut. « Il n'est pas content, mais il se comporte très bien. Il s'entraîne très bien. Neymar est très respectueux, aimable et apprécié par ses coéquipiers. Il a l'expérience pour gérer les minutes de jeu et le rythme. Quand je verrai que l'équipe a besoin de lui, je le ferai rentrer », a ainsi lâché Ancelotti dans des propos rapportés par l’Equipe.