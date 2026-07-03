Coupe du Monde 2026 : «Il raconte de la me*de», le discours de l’Algérie ne passe pas après l’élimination !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposée à la Suisse en 16èmes de finale de la Coupe du monde vendredi matin, l'Algérie n'a pas proposé grand-chose a été logiquement éliminée de la compétition après sa défaite 2-0. Si la prestation des Fennecs a déçu, l'adjoint du sélectionneur Vladimir Petkovic, Davide Morandi, était loin de dresser un bilan négatif après ce match plutôt décevant de son équipe. Pour le journaliste franco-algérien Nabil Djellit, cette sortie ne passe pas.

Adjoint de Vladimir Petkovic, Davide Morandi a livré une analyse totalement lunaire de la défaite de l'Algérie contre la Suisse en 16èmes de finale. Les Fennecs n'ont pratiquement pas existé offensivement et ont été à la peine défensivement. « Nous ne devons pas voir uniquement le négatif, nous avons mis en difficulté la Suisse. La Suisse a été extrêmement positive dans deux moments décisifs du match. Quand ils marquent le premier but et au retour des vestiaires, après nos deux erreurs, quand ils marquent le deuxième. Pour le reste, il ne faut pas penser que tout ce qu’on a fait est mauvais. Il y a de la déception, on a voulu rendre fier le peuple algérien et c’est ça qui doit rester » a-t-il pourtant déclaré après la rencontre. Pour Nabil Djellit, cette déclaration est totalement injustifiée.

« Il raconte de la me*de » Le journaliste franco-algérien est tombé sur cette déclaration de Davide Morandi sur X après la défaite de l'Algérie et est tout de suite monté au créneau. « Il se fout de la gueule de qui ? » demande-t-il, avant d'ajouter plus tard en réponse : « Il raconte de la m... On n'a absolument pas existé. » Une sortie qui laisse bien entendre que les propos de Davide Morandi ne passent pas du tout, alors que des tensions étaient apparues ces derniers temps concernant la manière de gérer cette sélection.