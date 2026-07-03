Coupe du monde 2026 : Un proche de Donald Trump pousse un sacré coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposés à la Belgique dans la nuit de lundi à mardi, les États-Unis seront privés de Folarin Balogun pour ce huitième de finale de Coupe du monde. Une sanction qui agace fortement un proche de Donald Trump, estimant que les Américains se sont fait « entuber ».

Grâce à leur victoire contre la Bosnie (2-0), les États-Unis verront les huitièmes de finale de leur Coupe du monde et affronteront la Belgique à Seattle. Le Monégasque Folarin Balogun, lui, sera néanmoins absent après avoir été expulsé à l’heure de jeu après une vilaine semelle sur un talon de Tarik Muharemovic. Un coup dur puisque l’attaquant de 25 ans venait d’inscrire quelques minutes avant son troisième but de la compétition. Dans l’administration Trump, on n’a toujours pas digéré ce carton rouge.

« Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge » « Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge, a réagi ce jeudi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio devant la presse. Il faudrait une procédure d’appel pour ça. C’est probablement trop tard pour ça, n’est-ce pas ? » Ce procédé est surtout impossible comme précisa dans le règlement de la Fifa, rapporté pour l’occasion par Le Parisien : « aucune protestation ne peut être formulée à l’encontre des décisions de l’arbitre concernant les faits liés au jeu. Ces décisions sont définitives et sans appel, sauf stipulation contraire dans le Code disciplinaire de la Fifa ».