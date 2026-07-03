Coupe du Monde 2026 : La nouvelle sortie lunaire qui risque d’agacer les supporters de l’Algérie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l'Algérie défiait la Suisse très tôt ce vendredi matin à Vancouver. Les Fennecs n'ont pas pu résister longtemps face à la Nati (2-0) et quittent la compétition juste après la phase de poules. Une nouvelle déception pour une autre nation africaine qui n'a pas brillé lors de la rencontre. Pourtant, l'adjoint du sélectionneur Vladimir Petkovic, Davide Morandi, a dressé un bilan plus positif, ce qui risque de ne pas convaincre grand monde en Algérie.

Présente à ce stade de la compétition en tant que meilleur troisième du groupe de l'Argentine, l'Algérie semblait partie sur de bonnes bases lors de ce match face à la Suisse. Mais les espoirs ont vite été douchés et la Suisse a fini par prendre le large face à une équipe trop inoffensive. Forcément, les premières réactions de la presse locale ne sont pas très élogieuses. Après la rencontre, Davide Morandi a eu un discours qui n'était pas du tout en adéquation avec le ressenti.

L'Algérie éliminée avec les honneurs ? Sur le papier, on pouvait s'attendre à une rencontre serrée entre l'Algérie et la Suisse en 16èmes de finale. La Nati a débuté sa compétition par un match nul face au Qatar (1-1) et semblait prenable pour les hommes de Vladimir Petkovic. Ce dernier a subi des critiques concernant certains de ses choix et force est de constater que les Fennecs n'ont pas vraiment été dangereux. Après la défaite (2-0), l'adjoint du sélectionneur, Davide Morandi, a refusé de dresser un bilan trop négatif. « Nous ne devons pas voir uniquement le négatif, nous avons mis en difficulté la Suisse. La Suisse a été extrêmement positive dans deux moments décisifs du match. Quand ils marquent le premier but et au retour des vestiaires, après nos deux erreurs, quand ils marquent le deuxième. Pour le reste, il ne faut pas penser que tout ce qu’on a fait est mauvais. Il y a de la déception, on a voulu rendre fier le peuple algérien et c’est ça qui doit rester » débute-t-il, comme rapporté par Foot Mercato.