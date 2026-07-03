Accusé de racisme en pleine Coupe du monde, Rudi Garcia répond à la polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très critique à l’encontre du jeu sénégalais après la qualification de la Belgique en huitième de finale de la Coupe du monde, Rudi Garcia a créé la polémique et se retrouve même accusé de racisme. Le Français s’est défendu dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Fier d’avoir vu ses hommes rattraper son retard de deux buts après la 86e minute face au Sénégal (3-2) et décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à la fin de la prolongation, Rudi Garcia n’a pas mâché ses mots au coup de sifflet final en s’en prenant à la tactique de son adversaire. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lâché le sélectionneur français des Diables Rouges au micro de la RTBF. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). »

« En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines » Des propos qui ont fait réagir, certains observateurs regrettant le manque de classe de Rudi Garcia, tandis que d’autres y ont vu une connotation raciste avec « ces équipes-là ». Au lendemain de cette sortie polémique, l’entraîneur s’est défendu. « Pour revenir sur ma déclaration d’après match et couper court à toute ambiguïté : en parlant de « ces équipes-là ». Je sous-entendais: les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du Monde. En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines, et aurait pu tout aussi bien viser des équipes, asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression », a-t-il garanti.