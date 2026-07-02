Rudi Garcia critique le Sénégal : La statistique qui fait tache après sa déclaration polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rudi Garcia est sous le feu des critiques après avoir pointé du doigt la tactique du Sénégal à la fin du seizième de finale de Coupe du monde remporté in extremis par la Belgique (3-2). Sur le réseau social X, le fournisseur de statistiques Opta a répondu à l’entraîneur français avec un chiffre peu flatteur pour lui.

Dominée au tableau d’affichage et sur le terrain par le Sénégal jusqu’à la 86e minute, la Belgique a réussi une incroyable remontée face au Sénégal (3-2) en l’espace de trois minutes, avec des réalisations de Romelu Lukaku puis Youri Tielemans, qui a ensuite inscrit le but victorieux au bout de la prolongation. Après la rencontre, et malgré la prestation décevante de son équipe, Rudi Garcia jubilait et en a profité pour juger la tactique adverse.

La sortie polémique de Rudi Garcia « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lâché Rudi Garcia sur la RTBF au coup de sifflet final. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). » Des propos loin de faire l’unanimité, y compris en Belgique, où l’on regrette ce manque de classe.