Rudi Garcia critique le Sénégal : La statistique qui fait tache après sa déclaration polémique

Rudi Garcia est sous le feu des critiques après avoir pointé du doigt la tactique du Sénégal à la fin du seizième de finale de Coupe du monde remporté in extremis par la Belgique (3-2). Sur le réseau social X, le fournisseur de statistiques Opta a répondu à l’entraîneur français avec un chiffre peu flatteur pour lui.
Dominée au tableau d’affichage et sur le terrain par le Sénégal jusqu’à la 86e minute, la Belgique a réussi une incroyable remontée face au Sénégal (3-2) en l’espace de trois minutes, avec des réalisations de Romelu Lukaku puis Youri Tielemans, qui a ensuite inscrit le but victorieux au bout de la prolongation. Après la rencontre, et malgré la prestation décevante de son équipe, Rudi Garcia jubilait et en a profité pour juger la tactique adverse.
La sortie polémique de Rudi Garcia
« On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lâché Rudi Garcia sur la RTBF au coup de sifflet final. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). » Des propos loin de faire l’unanimité, y compris en Belgique, où l’on regrette ce manque de classe.
Perdre en ayant mené 2 à 0 ? Rudi Garci sait le faire
De son côté, le statisticien Opta y est également allé de son commentaire sur le sujet en dévoilant une statistique peu flatteuse pour l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC, qui a déjà perdu plusieurs rencontres en menant 2-0. Cela lui est arrivé à trois reprises en Ligue 1, à l’occasion de Monaco-Saint-Étienne (5-3) en avril 2001, de Lyon-Le Mans en septembre 2007 (3-2) et de Lyon-Lille en avril 2021 (2-3). Aucun entraîneur n'en a perdu plus en Ligue 1 au XXIe siècle. Le fournisseur de statistiques a conclu son post sur X avec humour en citant Rudi Garcia : « Ces équipes-là ».