Coupe du Monde 2026 : «Il n'y a pas photo», l'Algérie a fait une erreur avec Luca Zidane ?

Amadou Diawara

Gardien numéro 1 de l'Algérie à la CAN 2025, Luca Zidane a conservé son statut pour le lancement de la Coupe du Monde 2026. En effet, le portier de 28 ans a démarré les deux premiers matchs des Fennecs en Amérique du Nord. Mais alors qu'il n'a pas vraiment brillé contre l'Argentine et face à la Jordanie, Luca Zidane a été remplacé par Oussama Benbot lors du duel face à l'Autriche. A en croire un entraîneur des gardiens d’un club de Ligue 1, Vladimir Petkovic n'aurait jamais dû prendre une telle décision.

Avant la CAN 2025, Luca Zidane a décidé de défendre les couleurs de l'Algérie. Convoqué pour disputer la compétition, le gardien de 28 ans était dans la peau d'un titulaire au Maroc. En effet, Luca Zidane a débuté tous les matchs des Fennecs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, hormis la troisième journée de la phase de groupes contre la Guinée équatoriale, alors que son équipe était déjà qualifiée pour la phase à éliminations directes du tournoi.

«Luca Zidane est largement au-dessus des deux autres» Pour la Coupe du Monde 2026, Luca Zidane a enchainé en tant que titulaire. Toutefois, le fils de Zinedine Zidane a perdu sa place après deux matchs. Alors que le portier de Grenade n'était pas dans son assiette contre l'Argentine et la Jordanie, Vladimir Petkovic a préféré aligner Oussama Benbot face à l'Autriche. Un choix qu'il a expliqué : « L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matchs. J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer. La concurrence reste ouverte à tous les postes, et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre ».