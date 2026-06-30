Coupe du monde 2026 - Luca Zidane sanctionné : L’annonce du sélectionneur de l’Algérie

Qualifiée après son match nul contre l’Autriche (3-3) dans la nuit de samedi à dimanche, c’est sans Luca Zidane que l’Algérie a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Un choix de Vladimir Petkovic, qui lui a préféré Oussama Benbot et a confirmé que c’était à cause de ses performances que le gardien de Grenade avait perdu sa place.
Au terme d’un match spectaculaire, l’Algérie a réussi à valider sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche, après son nul face à l’Autriche (3-3). avant cela, les Fennecs s’étaient inclinés contre l’Argentine (0-3), avant de battre la Jordanie (2-1). Titulaire lors des deux premières rencontres, Luca Zidane (28 ans) était en revanche sur le banc pour cette rencontre.
« L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances »
En effet, Vladimir Petkovic avait décidé d’aligner Oussama Benbot (31 ans) à sa place et s’en est expliqué en conférence de presse après le match nul face à l’Autriche. « L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matchs. J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer aujourd’hui », a déclaré le sélectionneur de l’Algérie. « La concurrence reste ouverte à tous les postes et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre. »
Le troisième gardien de l’Algérie titularisé contre la Suisse ?
Toutefois, en l’absence de Luca Zidane, Oussama Benbot, qui évolue à l’USM Alger, n’a pas vraiment convaincu non plus et un nouveau changement de gardien ne serait pas à exclure pour le 16e de finale face à la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon WinWin, voir Vladimir Petkovic titulariser son troisième portier, Melvin Mastil (26 ans) est une possibilité, même si cela pourrait être un gros risque. Né à Thonon-les-Bains, Mastil a fait carrière en Suisse et était prêté par Lausanne-Sport au Stade Nyonnais la saison dernière.