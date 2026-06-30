Coupe du monde 2026 - Luca Zidane sanctionné : L’annonce du sélectionneur de l’Algérie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Qualifiée après son match nul contre l’Autriche (3-3) dans la nuit de samedi à dimanche, c’est sans Luca Zidane que l’Algérie a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Un choix de Vladimir Petkovic, qui lui a préféré Oussama Benbot et a confirmé que c’était à cause de ses performances que le gardien de Grenade avait perdu sa place.

Au terme d’un match spectaculaire, l’Algérie a réussi à valider sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche, après son nul face à l’Autriche (3-3). avant cela, les Fennecs s’étaient inclinés contre l’Argentine (0-3), avant de battre la Jordanie (2-1). Titulaire lors des deux premières rencontres, Luca Zidane (28 ans) était en revanche sur le banc pour cette rencontre.

« L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances » En effet, Vladimir Petkovic avait décidé d’aligner Oussama Benbot (31 ans) à sa place et s’en est expliqué en conférence de presse après le match nul face à l’Autriche. « L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matchs. J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer aujourd’hui », a déclaré le sélectionneur de l’Algérie. « La concurrence reste ouverte à tous les postes et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre. »