Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 a débuté dimanche soir avec Afrique du Sud - Canada (0-1). Avant le lancement de ces 1/16èmes de finale, Vinicius Jr a brillé au cours des poules en marquant à chaque rencontre et raflant chacun des trophées d’homme du match. Ce qui n’était plus arrivé depuis 12 ans avec Lionel Messi et 16 ans avec Cristiano Ronaldo.

La Coupe du monde est la compétition dans laquelle Kylian Mbappé est le plus décisif en sélection. En l’espace de 17 apparitions, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 60 buts a signé 16 réalisations. Et pourtant, Mbappé n’a jamais pu empiler les trophées d’homme du match avec les Bleus pendant les phases de poules. Dans l’histoire des Mondiaux, ils n’étaient que deux jusqu’au début de cette Coupe du monde 2026 à être parvenus à faire un carton plein en phase de groupes.

Cristiano Ronaldo et Messi seuls joueurs à avoir bouclé une phase de poules de Coupe du Monde avec trois trophées de MVP En 2010 en Afrique du sud, Cristiano Ronaldo a réussi à se faire élire homme du match face à la Corée du Nord (7-0), à la Côte d’Ivoire (0-0) et le Brésil (0-0). Quatre ans plus tard au Brésil, ce fut au tour de son grand rival Lionel Messi d’en faire de même. Contre la Bosnie-Herzégovine (2-1), Iran (1-0), Nigeria (3-2). Et depuis, plus rien. Il aura fallu attendre la Coupe du monde 2026 sur le sol américain pour voir un autre joueur signait la même prestation : Vinicius Jr.