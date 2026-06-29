Coupe du monde 2026 - Équipe de France : «J’ai hâte de jouer contre lui», Gyökeres lance son duel face à Saliba !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a rendez-vous avec la Suède pour les 1/16ème de finale de la Coupe du monde 2026 mardi soir. Pour cette première rencontre, si qualification pour les Bleus, à élimination directe de la compétition, William Saliba va retrouver un joueur qu’il connaît bien en la personne de Viktor Gyökeres, son coéquipier à Arsenal depuis l’été dernier. Le Suédois a d’ailleurs lancé les hostilités lors d’un point presse.

L’équipe de France n’a pas fait un faux pas pendant la phase de poules. Trois victoires en autant de rencontres. Ce n’était plus arrivé depuis 1998 et le premier sacre des Bleus dans un Mondial. Est-ce un signe pour que le destin se répète 28 ans plus tard ? Il est bien trop tôt pour le dire puisque la phase à élimination directe débute seulement pour les Bleus mardi au MetLife Stadium deux semaines après son entrée en lice face au Sénégal (3-1). Dans la même enceinte, les hommes de Didier Deschamps se mesureront à la Suède qui a terminé troisième de son groupe derrière le Japon et les Pays-Bas.

«Il faudra être à notre meilleur niveau» La Suède ne dispose certainement pas du statut de favori face à l’équipe vice-championne du monde. Mais pas de quoi inciter Viktor Gyökeres à baisser les bras. Et pour cause, le buteur d’Arsenal avec qui il a raflé la Premier League cette saison compte bien ne pas rendre les armes en tentant de compliquer considérablement la tâche des Français et du staff technique de Didier Deschamps. « Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu’on peut gagner des matchs sans être le favori. Nous avons beau être l’outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, notre organisation défensive devra être presque parfaite et il faudra convertir nos occasions ».