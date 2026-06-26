Transfert de Julian Alvarez : Arsenal active un plan B au PSG !

Pierrick Levallet

Le dossier Julian Alvarez est l’une des grandes attractions de ce mercato estival. L’attaquant de 26 ans souhaite quitter l’Atlético de Madrid et intéresserait ainsi plusieurs cadors européens. Arsenal était notamment évoqué parmi les prétendants de l’Argentin. Les Gunners auraient toutefois activé un plan B au PSG sur le marché des transferts en cas d’échec avec le champion du monde 2022.

Le mercato devrait une fois de plus être animé cet été. Le dossier Julian Alvarez agite notamment le marché des transferts. L’international argentin a fait savoir qu’il souhaitait quitter l’Atlético de Madrid après la victoire de l’Albiceleste contre l’Autriche à la Coupe du monde 2026. L’attaquant de 26 ans aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. Le FC Barcelone ou encore Arsenal ont été évoqués parmi ses prétendants.

Bradley Barcola, plan B d'Arsenal pour Julian Alvarez ? Mais d’après les informations de Caught Offside, un transfert de Julian Alvarez à Arsenal serait improbable. Les Gunners exploreraient donc d’autres pistes sur le mercato. Le profil de Bradley Barcola serait notamment étudié. L’international français, qui dispute lui aussi la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, plairait aux pensionnaires de la Premier League. Les dirigeants londoniens garderaient donc un œil sur ce dossier.