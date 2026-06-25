Mercato : Un attaquant du PSG est très attendu à l'étranger !

Plus que jamais sur le départ, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG cet été à l'issue de son prêt décevant du côté de Tottenham. La Juventus semble être la piste la plus chaude pour le recruter, et en Italie on attend le retour du Français avec impatience.
De retour au PSG après une saison décevante à Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le club de la capitale où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Par conséquent, un transfert arrangerait tout le monde et la Juventus serait très intéressé à l'idée de récupérer un attaquant qui a déjà brillé sous les couleurs de la Vieille Dame durant six mois. Par conséquent, son retour à la Juve est vu d'un très bon œil en Italie.
L'Italie attend Kolo Muani de pied ferme
LE journaliste de Sky Sport, Marco Bucciantini, valide ainsi le retour de Kolo Muani à la Juventus : « J'ai l'impression que Kolo Muani a besoin de la Juventus : après un bon début, il s'est un peu perdu ; en d'autres termes, la Juve lui a permis de mieux se définir pendant cette brève période passée sous le maillot bianconero. À tel point qu'il aurait voulu revenir, il voulait déjà revenir l'année dernière, donc il y a aussi cet aspect-là. Non seulement son salaire est réduit, mais il a la volonté de revenir en Serie A, ce qui n'est pas si évident en ce moment ».
«C’est un joueur adapté à notre championnat»
Un avis partagé par l'ancien défenseur de l'Inter Milan Beppe Bergomi. « Kolo Muani suffit-il à la Juve ? Non, cela ne suffit pas car je pense qu’il nous faut également un autre attaquant, mais je trouve que c’est un joueur adapté à notre championnat ; c’est donc un effort que la Juve doit faire. Ce qui m’a plu, c’est qu’il y a une certaine réduction (il fait référence au fait que Kolo Muani est prêt à baisser son salaire, ndlr) : dans un monde où personne ne fait de concessions, renoncer à quelque chose est important », confie-t-il au micro de Sky Sport.