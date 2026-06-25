Mercato : Un attaquant du PSG est très attendu à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus que jamais sur le départ, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG cet été à l'issue de son prêt décevant du côté de Tottenham. La Juventus semble être la piste la plus chaude pour le recruter, et en Italie on attend le retour du Français avec impatience.

De retour au PSG après une saison décevante à Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le club de la capitale où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Par conséquent, un transfert arrangerait tout le monde et la Juventus serait très intéressé à l'idée de récupérer un attaquant qui a déjà brillé sous les couleurs de la Vieille Dame durant six mois. Par conséquent, son retour à la Juve est vu d'un très bon œil en Italie.

L'Italie attend Kolo Muani de pied ferme LE journaliste de Sky Sport, Marco Bucciantini, valide ainsi le retour de Kolo Muani à la Juventus : « J'ai l'impression que Kolo Muani a besoin de la Juventus : après un bon début, il s'est un peu perdu ; en d'autres termes, la Juve lui a permis de mieux se définir pendant cette brève période passée sous le maillot bianconero. À tel point qu'il aurait voulu revenir, il voulait déjà revenir l'année dernière, donc il y a aussi cet aspect-là. Non seulement son salaire est réduit, mais il a la volonté de revenir en Serie A, ce qui n'est pas si évident en ce moment ».