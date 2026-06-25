Habib Beye entraîneur de l'OM : Il prépare déjà la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement, Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'OM. Et malgré le fait que Bruno Genesio soit présenté comme son successeur, pour le moment, le club phocéen n'a rien confirmé. Par conséquent, en coulisses, Habib Beye préparerait la saison prochaine comme s'il sera toujours en poste.

Nommé entraîneur de l'OM en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a pas vraiment convaincu. Et pour cause, il n'a pas réussi à conserver une place dans le top 4 en Ligue 1 ce qui signifie que le club phocéen ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Un terrible manque à gagner sur le plan économique pour les Marseillais qui devrait être synonyme de licenciement pour Habib Beye.

L'OM contraint de conserver Beye ? Le nom de son successeur ne semble d'ailleurs pas faire de doute puisque Bruno Genesio serait tombé d'accord avec l'OM après la fin de son contrat au LOSC. Néanmoins, cela fait désormais plusieurs semaines que ce dossier traîne et rien n'a été officialisé. Il faut dire que le club phocéen attend la décision de la DNCG pour annoncer la signature de son nouvel entraîneur. Mais comme le révèle La Provence, si jamais l'OM venait à être sanctionné, la situation pourrait être très différente. Et la rupture du contrat d'Habib Beye deviendrait impossible.