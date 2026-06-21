Mercato - Habib Beye : Son licenciement de l'OM est imminent ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs jours, l'OM retenait son souffle et croisait les doigts pour éviter une terrible sanction de l'UEFA. Ayant écopé d'une amende de 10M€, le club phocéen pourra malgré tout disputer la Coupe d'Europe. Désormais, à Marseille, on va pouvoir accélérer la construction de l'effectif de la saison prochaine et ça va commencer par le changement d'entraîneur.

Au cours des dernières années, l'OM a énormément changé d'entraîner et voilà que ça devrait encore être le cas prochainement. Aujourd'hui, c'est Habib Beye qui est officiellement à ce poste et sous contrat jusqu'en 2027. Mais voilà que très prochainement, ça ne devrait plus être le cas puisque Bruno Genesio, érigé en priorité par Grégory Lorenzi, serait attendu à Marseille. Ne reste visiblement plus qu'à officialiser le changement et voilà que ça ne devrait plus tarder.

« Ce sont des étapes importantes pour que Genesio arrive et pour qu’Habib Beye parte » Connaissant désormais sa sanction infligée par l'UEFA, l'OM peut aller de l'avant et accélérer les choses pour changer d'entraîneur. Au micro de RMC, dans le Super Moscato Show, Florent Germain a justement fait un point sur ce dossier. Et dans un premier temps, le journaliste a expliqué : « Ça va permettre à l’OM d’accélérer un peu les choses. Genesio est quand même rassuré par le fait qu’il y ait la Coupe d’Europe la saison prochaine. Il y a des discussions avec le futur entraîneur de l’OM pour constituer son staff. Ce sont des étapes importantes pour que Genesio arrive et pour qu’Habib Beye parte ».