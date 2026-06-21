Mercato - Habib Beye : Son licenciement de l'OM est imminent ?

Depuis plusieurs jours, l'OM retenait son souffle et croisait les doigts pour éviter une terrible sanction de l'UEFA. Ayant écopé d'une amende de 10M€, le club phocéen pourra malgré tout disputer la Coupe d'Europe. Désormais, à Marseille, on va pouvoir accélérer la construction de l'effectif de la saison prochaine et ça va commencer par le changement d'entraîneur.
Au cours des dernières années, l'OM a énormément changé d'entraîner et voilà que ça devrait encore être le cas prochainement. Aujourd'hui, c'est Habib Beye qui est officiellement à ce poste et sous contrat jusqu'en 2027. Mais voilà que très prochainement, ça ne devrait plus être le cas puisque Bruno Genesio, érigé en priorité par Grégory Lorenzi, serait attendu à Marseille. Ne reste visiblement plus qu'à officialiser le changement et voilà que ça ne devrait plus tarder.
« Ce sont des étapes importantes pour que Genesio arrive et pour qu’Habib Beye parte »
Connaissant désormais sa sanction infligée par l'UEFA, l'OM peut aller de l'avant et accélérer les choses pour changer d'entraîneur. Au micro de RMC, dans le Super Moscato Show, Florent Germain a justement fait un point sur ce dossier. Et dans un premier temps, le journaliste a expliqué : « Ça va permettre à l’OM d’accélérer un peu les choses. Genesio est quand même rassuré par le fait qu’il y ait la Coupe d’Europe la saison prochaine. Il y a des discussions avec le futur entraîneur de l’OM pour constituer son staff. Ce sont des étapes importantes pour que Genesio arrive et pour qu’Habib Beye parte ».
« L’indemnité à verser sera moindre pour Habib Beye »
Pour ce qui est du départ d'Habib Beye de l'OM et des conditions de celui-ci, Florent Germain a également dit : « Il est toujours sous contrat jusqu’en 2027 mais selon nos informations il y avait une clause qui signifiait qu’en cas de 5ème place, son salaire était vraiment revu à la baisse. Donc l’indemnité à verser sera moindre pour Habib Beye ».