Julian Alvarez : «J'espère que ce transfert pourra se concrétiser», cette annonce ne va pas plaire au PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez veut changer d'air lors de ce mercato estival. Alors que le nom de l'international argentin est lié au PSG, au Real Madrid et au FC Barcelone ces dernières semaines, Pedri espère qu'il posera ses valises au Camp Nou.

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de boucler la signature de Julian Alvarez, qui était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Toutefois, le buteur de 26 ans a préféré s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Pour rappel, les Colchoneros ont raflé la mise grâce à une offre à hauteur de 75M€.

«J'adore Julian en tant que joueur» Malgré son échec sur ce dossier il y a deux ans, le PSG aurait relancé la piste menant à Julian Alvarez, et ce, pour boucler un transfert lors de ce mercato estival. Cela tombe plutôt bien, puisque l'international argentin souhaite quitter l'Atlético de Madrid à l'intersaison. « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a affirmé Julian Alvarez, interrogé en zone mixte après la victoire de l'Argentine face à l'Autriche (2-0) ce lundi soir. Toutefois, le PSG est soumis à une lourde concurrence pour le transfert du numéro 19 des Colchoneros.