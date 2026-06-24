Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood relancé par... Julian Alvarez ?

Pierrick Levallet

L’OM devrait très probablement vivre un mercato animé cet été. Le club phocéen devrait vendre certains de ses joueurs dont Mason Greenwood pour éviter certains ennuis financiers. L’attaquant de 24 ans serait notamment dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Et le transfert de l’Anglais pourrait possiblement être relancé par celui de Julian Alvarez.

Cet été, l’OM risque de vivre un mercato mouvementé. Ennuyé par de sérieux problèmes financiers, le club phocéen devrait vendre plusieurs joueurs avant de lancer son projet avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. C’est dans cette optique que Mason Greenwood devrait quitter la formation olympienne. L’attaquant de 24 ans est convoité par plusieurs équipes sur le marché des transferts, dont l’Atlético de Madrid. Le dossier de l’Anglais pourrait d’ailleurs être relancé par un certain Julian Alvarez.

L'Atlético de Madrid doit d'abord vendre Julian Alvarez avant de recruter Mason Greenwood D’après les informations de L’Equipe, l’Atlético de Madrid ne devrait pouvoir passer à l’action pour Mason Greenwood qu’après avoir vendu des joueurs. Pour les Colchoneros, il s’agirait d’abord de se séparer de Julian Alvarez, qui a récemment expliqué qu’il souhaitait partir pour « réaliser son rêve ». Al-Hilal, autre prétendant de l’ancien de Manchester United, serait dans la même situation avec Malcom. Reste maintenant à voir si l’un de ces deux clubs parviendra à se séparer de ses joueurs pour ensuite attirer Mason Greenwood.