OM - Mason Greenwood : Voilà ce qu’il faut payer pour son transfert de «rêve» !

Pierrick Levallet

Ennuyé par certains soucis financiers, l’OM est contraint de vendre certains joueurs cet été. Le club phocéen devrait notamment se séparer de Mason Greenwood, qui dispose d’une bonne valeur marchande. Les dirigeants marseillais ne compteraient d’ailleurs pas bouger de leurs positions concernant le prix réclamé pour l’attaquant de 24 ans.

L’OM devrait vivre un été animé sur le mercato. Le club phocéen démarre un nouveau projet avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à sa tête. La direction marseillaise est toutefois ennuyée par certains soucis financiers, et doit donc vendre certains joueurs lors de la fenêtre estivale des transferts. L’équipe olympienne pourrait ainsi profiter de la belle valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer ses caisses. Et les pensionnaires de la Ligue 1 n’entendraient pas bouger de leurs positions concernant le prix attendu.

L'OM ne démord pas pour Mason Greenwood... D’après les informations de L’Equipe, Fenerbahçe serait récemment revenue à la charge pour Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans aurait reçu une offre salariale plutôt généreuse et convaincante. Seulement, la proposition du club turc à l’OM serait très éloignée du montant attendu. Les pensionnaires de la Süper Lig - qui « rêve » de l’ancien de Manchester United - auraient offert 30M€ bonus compris, alors que le club phocéen n’envisagera aucune vente en-dessous de 50 ou 55M€. Les prétendants de Mason Greenwood savent donc à quoi s’en tenir pour son transfert.