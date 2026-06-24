Mercato - Un joueur du PSG claque la porte : «Je n'ai jamais douté de ma décision»

Axel Cornic

Le mercato a débuté il y a plusieurs jours déjà et ça bouge déjà du côté du Paris Saint-Germain. Mais pas sur les arrivées, puisque c’est plutôt un départ qui lance l’été des doubles Champions d’Europe, avec le jeune Yanis Khafi qui a décidé de quitter le club pour s’engager en deuxième division italienne, avec la Carrarese.

Comme toujours, le PSG est lié à des nombreuses spéculations en ce mercato estival. C’est notamment e cas avec Yan Diomandé, l’une des sensations de la Coupe du monde 2026 qui pourrait bien quitter son club du RB Leipzig pour une somme astronomique, puisqu’on parle d’un transfert entre 120 et 150M€. Mais c’est plutôt sur le front des départs que le premier dossier a été bouclé...

Yanis Khafi file en Serie B Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation, Yanis Khafi a en effet fait ses valises et a décidé de quitter le PSG pour s’engager en Italie et plus précisément en Serie B, avec la Carrarese. « Je suis ravi de m'être engagé avec ce club. Après tout, il s'agit d'une équipe de Serie B qui sort de deux excellentes saisons, et rejoindre cette famille est pour moi une source de fierté » a expliqué le milieu de 20 ans, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia.