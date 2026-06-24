Mercato - Jules Koundé annoncé au PSG : Le choix du joueur de Barcelone dévoilé dans la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2022, Jules Koundé porte le maillot du FC Barcelone. Cela sera-t-il encore le cas longtemps ? En cette période de mercato estival, l’avenir de l’international français en Catalogne fait l’objet de nombreuses rumeurs. C’est ainsi que dernièrement, Koundé a notamment été annoncé du côté du PSG. Est-ce pour autant ce qu’il veut ?

N’ayant pas de réelle doublure à Achraf Hakimi, le PSG a bricolé durant la saison, faisant notamment confiance à Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière droit. Si le Français a très bien assuré l’intérim, voilà que le club de la capitale voudrait se trouver un latéral cet été. Et si son bonheur se trouvait au FC Barcelone ? Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt pour Jules Koundé, d’autant plus que l’avenir de l’international français en Catalogne ne serait pas si certain que cela…

Barcelone commence déjà à préparer l’après Koundé ? Après avoir rejoint le FC Barcelone en 2022, Jules Koundé pourrait donc faire ses valises cet été. Selon les informations de Sport, le club catalan aurait discuté de plusieurs possibilités pour se renforcer au poste d’arrière droit, mais seulement si le Français venait à s’en aller. Le média ibérique fait savoir que le Barça ne pousse pas Koundé vers la sortie, mais une grosse offre convaincrait en revanche la direction blaugrana de se séparer de l’ancien Bordelais.