Mercato - Jules Koundé annoncé au PSG : Le choix du joueur de Barcelone dévoilé dans la presse espagnole

Depuis 2022, Jules Koundé porte le maillot du FC Barcelone. Cela sera-t-il encore le cas longtemps ? En cette période de mercato estival, l’avenir de l’international français en Catalogne fait l’objet de nombreuses rumeurs. C’est ainsi que dernièrement, Koundé a notamment été annoncé du côté du PSG. Est-ce pour autant ce qu’il veut ?
N’ayant pas de réelle doublure à Achraf Hakimi, le PSG a bricolé durant la saison, faisant notamment confiance à Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière droit. Si le Français a très bien assuré l’intérim, voilà que le club de la capitale voudrait se trouver un latéral cet été. Et si son bonheur se trouvait au FC Barcelone ? Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt pour Jules Koundé, d’autant plus que l’avenir de l’international français en Catalogne ne serait pas si certain que cela…
Barcelone commence déjà à préparer l’après Koundé ?
Après avoir rejoint le FC Barcelone en 2022, Jules Koundé pourrait donc faire ses valises cet été. Selon les informations de Sport, le club catalan aurait discuté de plusieurs possibilités pour se renforcer au poste d’arrière droit, mais seulement si le Français venait à s’en aller. Le média ibérique fait savoir que le Barça ne pousse pas Koundé vers la sortie, mais une grosse offre convaincrait en revanche la direction blaugrana de se séparer de l’ancien Bordelais.
Koundé n’a pas prévu de partir ?
Mais voilà que le dernier mot pourrait finalement revenir à Jules Koundé dans ce dossier. Et voilà qu’aujourd’hui, le défenseur du FC Barcelone n’aurait pas l’intention de faire ses valises à en croire Sport. Koundé serait toujours heureux en Catalogne et aurait encore l’envie de réussir sous les couleurs du Barça. Partir donc cet été pour signer au PSG ne semble pas être dans les plans de celui qui dispute actuellement la Coupe du monde.