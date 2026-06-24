Mercato : Les proches de Bradley Barcola trahissent le PSG ?

L'avenir de Bradley Barcola risque d'être largement commenté dans les prochaines semaines. Il faut dire que l'ailier français est souvent utilisé en remplaçant de luxe lors des grands rendez-vous. Et pour le journaliste Romain Beddouk, ses proches l'influencent justement avec cet argument.
Alors qu'il semble être le quatrième choix dans la hiérarchie des attaquants du PSG derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola s'interrogerait sur son avenir à Paris. Néanmoins, selon le journaliste Romain Beddouk, c'est surtout son entourage qui l'influence et qui pourrait l'orienter vers une mauvaise décision.
«Son entourage avait déjà fait fuiter cette frustration»
« Barcola, on lui annonce un été mouvementé, lui qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu au PSG. C'est vraiment du conditionnel, mais ça ne serait pas très étonnant parce que son entourage avait déjà fait fuiter cette frustration sur son statut au PSG l'été dernier. Je peux comprendre sa frustration, c'est pas facile de démarrer deux finales de Ligue des Champions sur le banc et ça a été son cas. Mais il ne fait pas l’objet d’un traitement malhonnête de la part de Luis Enrique, qui lui a fait confiance dans des matchs décisifs contre Monaco et Chelsea », lâche-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre.
«Le ressenti qui est le sien, ou qui lui est peut-être soufflé par ses proches»
« Le ressenti qui est le sien, ou qui lui est peut-être soufflé par ses proches, il me paraît un peu injustifié. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Barcola est arrivé à l'été 2023 au Paris Saint-Germain, il lui reste encore deux années de contrat. Il est dans la fenêtre temporelle pour une prolongation. S'il ne prolonge pas à Paris, pour en tirer la plus grosse somme d'indemnité de transfert, c’est maintenant. Donc on va avoir un dénouement prochainement. On va savoir si les états d'âme de Barcola sont préjudiciables au point de ne pas rester chez le double champion d'Europe. Il est hors de question de garder contre son gré un joueur qui n'épouserait pas à 100% le projet et qui ne voudrait pas forcément être là », ajoute Romain Beddouk.