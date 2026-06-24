Mercato : Les proches de Bradley Barcola trahissent le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Bradley Barcola risque d'être largement commenté dans les prochaines semaines. Il faut dire que l'ailier français est souvent utilisé en remplaçant de luxe lors des grands rendez-vous. Et pour le journaliste Romain Beddouk, ses proches l'influencent justement avec cet argument.

Alors qu'il semble être le quatrième choix dans la hiérarchie des attaquants du PSG derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola s'interrogerait sur son avenir à Paris. Néanmoins, selon le journaliste Romain Beddouk, c'est surtout son entourage qui l'influence et qui pourrait l'orienter vers une mauvaise décision.

«Son entourage avait déjà fait fuiter cette frustration» « Barcola, on lui annonce un été mouvementé, lui qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu au PSG. C'est vraiment du conditionnel, mais ça ne serait pas très étonnant parce que son entourage avait déjà fait fuiter cette frustration sur son statut au PSG l'été dernier. Je peux comprendre sa frustration, c'est pas facile de démarrer deux finales de Ligue des Champions sur le banc et ça a été son cas. Mais il ne fait pas l’objet d’un traitement malhonnête de la part de Luis Enrique, qui lui a fait confiance dans des matchs décisifs contre Monaco et Chelsea », lâche-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre.